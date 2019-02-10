「三重賣菜郎」等韓國瑜合體輔選 馬英九一天來兩次

2019-02-10 13:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第三選區（三重）立委補選參選人鄭世維今天早上在前總統馬英九陪同下，至三重義天宮參拜祈福，並一同發放福卡，是馬英九第二度為他站台。鄭世維說，從馬英九當市長開始，就常常合作，馬英九也笑說「擺脫不了他」。至於同為賣菜郎的高雄市長韓國瑜，也已經透過高雄副市長、前新北副市長李四川和高雄市議員牽線，韓也承諾一定會來。

曾任新北果菜運銷公司副總經理的鄭世維，選戰以「三重賣菜郎」為號召，他說，正在和韓國瑜聯繫中，但韓剛返國，也在忙高雄燈會，就看行程安排，韓也透過共同友人告訴他「不用擔心，一定會來」。

馬英九今天將一連陪鄭世維至三重義天宮、三重先嗇宮拜票，鄭世維說，從馬英九當台北市長時就結識，過年前更向他請益、一同拍片，而馬英九一同發放福卡，更是受鄉親喜愛，也有過年熱鬧氣氛。

鄭世維笑說，不管是大咖還是小咖，只要是對補選選情有幫助，多多益善，希望他們大家協助他增加曝光和被報導的機會。

至於外傳華航機師罷工有助藍營選情，鄭世維則引用韓國瑜所說的「自助才能人助」，呼籲蔡政府必須好好和工會溝通，不要再延宕。

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