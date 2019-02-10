樂山基地鋪路爪雷達 王定宇：北京起飛什麼一清二楚

2019-02-10 13:05

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕身為立法院外交及國防委員會成員，4年內，民進黨立委王定宇的「足跡」踏遍國內近百個軍事基地，除了耳熟能詳的陸海空軍，還包含特勤、飛彈，甚至是台灣唯一的潛艦部隊，有的在山之巔，有的在海之濱，面對中共的武力威脅，王定宇自豪地說，有賴樂山基地的鋪路爪雷達，「北京起飛什麼我們清清楚楚」。

「這裡的每一頂帽子，都代表著感情與責任」；走進王定宇的立院辦公室，首先映入眼簾的，就是橫亙在前的兩列鴨舌帽，林林總總共31頂，上面繡滿了國軍各單位的基地象徵，從陸海空軍、特勤、飛彈部隊，到台灣唯一的潛艦部隊，甚至是遠在美國路克基地的第21中隊，王定宇顯然無役不與。

聽到記者以「收藏」形容這些帽子，王定宇略為糾正，強調：「我不會把它們定位成『收藏』，而是稱為『足跡』」。4年不到跑了近百個基地，有些在山之巔，有些在海之濱，有些位於白雪靄靄的酷寒之地，有些則在40度高溫的沙漠裡，提到這些帽子，王定宇如數家珍，總能回憶起每一頂帽子背後的專屬故事。

王定宇隨手拿起一頂帽子，上頭繡著一隻怒吼的台灣黑熊，身處在重山峻嶺間，一手抓著紅色飛彈，另一手則抓著戰機；他說：「這是台灣戒備最森嚴、極機密的樂山基地，黑熊抓的則是老共的飛彈與戰機」，帽緣上則繡有代表「鋪路爪雷達」的兩支熊爪，探測距離之遠，「北京起飛什麼我們看得清清楚楚」。

另一頂繡有F-16及Gambler字樣，還有戰機與撲克牌圖案的帽子，則是我國空軍駐美、位於亞麗桑那州路克基地的第21中隊，象徵著「Play for win」；王定宇說，當時他遠道而來，和官兵們在40度的沙漠中喝啤酒聊天，得知他們缺一台卡拉OK機，他立即向在美友人募款，順利讓離鄉背井的官兵們遠夢。

此外，王定宇還曾飛抵南沙太平島及東沙群島，聽聞駐守在當地的官兵抱怨，為何大學生可來參加夏令營，自己的家眷卻因「戰地管制」而無法前來探視；他了解後覺得沒道理，回台召開協調會，自去年的中秋節開始，直系親屬已可至當地探視並留宿，讓官兵們一解鄉愁，王笑稱：「大夥兒都非常高興」。

王定宇說，看到這些帽子，就如同看到背後每一位20、30歲的年輕人，他們散落在海角天邊，戍守著自己的崗位，組合成堅強的國家戰力；看到這群人，也讓王思考，怎麼樣去照顧他們，讓國軍成為捍衛2300萬人的有效團隊。

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