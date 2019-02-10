回贈手表外 韓冰還讚「柯黑」王世堅仗義執言、有勇氣

2019-02-10 13:03

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜及女兒韓冰收到Timberland「父女對錶」，竟是台北市議員王世堅致贈春節禮物。王今早受訪表示，他1月1日生日，前一天韓冰送他一大盒馬卡龍、兩盒巧克力、甜瓜，他第一次吃到馬卡龍，「那麼貴重禮物、覺得窩心」，於是回禮；媒體疑惑回禮會不會太貴重？王連說3次「不會」、「才幾千塊，價廉物美、物超所值」。

王世堅還將隨錶附贈的小賀卡印出，在媒體前朗讀，「韓冰妳好，再次感謝你送我這麼多好吃的甜點及香瓜！！我是手表控，希望這兩支Timberland可當作妳跟國瑜兄的『父女對表』，更希望妳們父女情深，就如同Timberland的諧音踢不爛！！」署名王世堅外，還畫上一個大頭。

有媒體說，送表有表白意味，是跟韓冰表白？王世堅直說，這誤會大！沒有、沒有，也不能這樣、不應該這樣，韓冰跟他女兒同年紀，看韓冰如看自己女兒；他也將這款表送兒子、女兒及表妹。媒體冷不防再問「想和韓冰有帶同款手表的巧合？」王語塞說，單獨回禮給韓冰很奇怪，所以送兩支給父女。

提到韓冰窩心，王世堅說，韓冰還傳簡訊告知，韓國瑜很喜歡想帶這支表，但怕被人發現、擔心會不會不好；但王回說，他和韓國瑜是深藍統、深綠獨的政治對立，但即便政敵也應互相尊重，而且他跟韓國瑜「有一種說不出來的…姑且說男子漢對男子漢的交情，所以男子漢交情也是踢不爛」。

王世堅還說，「我過去沒有交往過藍營朋友，如果順其自然，可以當朋友，自然會在一起」，朋友間不是只有政治態度立場決定一切，政治只是生活重要的一部分。王也不被怕被民進黨質疑二心，說「我這麼深綠，是政治受難家庭，三代為台灣民主運動付出、犧牲，連我都被質疑，是對人性質疑」。

被問及會不會送台北市長柯文哲手表？王世堅了當說，never！over my dead body，他們倆個（柯、韓）情況不一樣，韓跟他是狹義性格，從政是鋤強扶弱、幫助善良對抗邪惡；柯文哲剛好相反，欺善怕惡、幫助邪惡欺負善良，所以他瞧不起柯。他過去和韓吵架，是公事公辦、議員監督台北市政府各級官員，他和韓互相尊重、沒有私人恩怨，過去現在及未來政治態度都是180度對立，未來遇到終須一戰，但政敵也應互相尊重。

王世堅還秀出自己的傳統2G手機，記憶體雖已滿，但仍未刪除韓冰簡訊。只見韓冰傳訊誇讚王，「仗義執言，真誠又堅持自己的中心思想，這在政壇是很難得也是無可取代的」；韓還說，「世堅議員最近辛苦了，對的事大家心裡都知道，但是有勇氣做的人卻很少，加油！」還要寄一盒日本金桔保養喉嚨。

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