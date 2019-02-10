走訪中南部信心增 王金平：南一中再出一位總統會更好

2019-02-10 12:47

〔記者陳昀／台北報導〕有意角逐國民黨總統初選的前立法院長王金平春節走訪中南部廟宇參拜、發放紅包，今天回到台北再跑3家廟宇，晚上還要出席南一中傑出校友聯誼餐會，王金平表示，這個春節在中南部獲得很多關心、支持，信心滿滿，元宵節後就要挑個好日子宣布動向，台南一中曾出過一個總統，「再出一個，校運會更好」。

王金平今天上午陸續前往台北市的關渡宮、天元宮、指南宮參拜、發放「拾來運轉」紅包，不少信徒排隊等待領紅包、與王金平合照，還有人直接鼓勵他：「一定要選總統！國民黨4個我只選你！」讓王金平笑得合不攏嘴。

王金平受訪表示，春節走訪中南部受到很多民眾關心、鼓勵，也讓他信心更滿、參選意願更濃，但公布時間會比元宵節再晚一點點，再挑個好日子宣布。

他提到，台南一中各界都有優秀校友，組成這個傑出校友聯誼會，能聚集大家的力量，希望大家不分黨派給他支持，過去南一中曾出過一個總統（陳水扁），如果再出一個總統，對校運一定很有幫助！

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