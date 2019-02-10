跟著馬英九走廟 民眾集祈福卡求新年好彩頭

2019-02-10 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統馬英九今天下午1點將到中正區台北市台灣省城隍廟參香祈福，並將發放他親題的祈福卡，吸引不少民眾爭相排隊。

今年祈福卡共「福、旺、發、財」四款，每場發放的款式跟數量不同，每天會在臉書公布行程以及每場次發放的款式，好些民眾一路跟著馬英九走廟，希望能蒐集全套。

民眾王先生笑說，其實也沒有特別喜歡馬英九，但就是希望能蒐集全套，也順便到各個寺廟祈福，雙管齊下讓新年一開始就有好彩頭。

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