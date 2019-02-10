彰化輔選前 黨主席卓榮泰追思黃爾璇

2019-02-10 11:55

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨建黨10人秘密小組成員、第1、2屆中央黨部秘書長黃爾璇9日辭世，享壽83歲。民進黨主席卓榮泰今天也貼出追思照片，請大家和他共同感念他守護台灣的無私奉獻，也共同傳承他捍衛台灣民主的堅定信念。

國策顧問黃爾璇於1936年出生，曾任東吳大學政治系專任副教授，在戒嚴時期，他是少數公開發表政治民主改革言論的學者之一。他在民國72年6月收到東吳大學解聘書，被稱為東吳大學政治系事件，他生前最大遺憾是東吳大學政治系事件公道未還。

卓榮泰指出，民進黨創黨時期擔任秘書長的黃爾璇教授不幸離開了我們，今天出發前往彰化輔選前，到靈前表達追思，也關懷黃教授一家人。

黃爾璇是民進黨創黨秘書長，卓榮泰也表示，黃爾璇教授不僅是民進黨永遠的秘書長，更建構了中央黨部的組織雛形，也從戒嚴時期開始就親身投入反對國民黨威權統治的行列，對後生晚輩理論和實踐的啟發深深烙印在我們心中，希望大家能共同傳承他捍衛台灣民主的堅定信念

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