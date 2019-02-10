2020年國民黨總統、立委初選制 謝國樑憂心黨員可能觸法

2019-02-10 12:09

〔記者林嘉東／綜合報導〕國民黨對2020年總統、立委選舉提名的機制未定。擔任司法委會近十年的前立法委員年初六在臉書PO文，他憂心若採「黨員投票制」，國民黨員可能因不了解法律而誤觸法網，因此寫信給國民黨中央高層提出建言。

謝國樑寫給國民黨中央的信中指出，近年來因「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」的數次修正，已將總統及立委的黨內初選納入選罷法，因此黨內候選人的選舉在初選階段就已名明確列入法律的規範。

謝國樑在文中指出，法務部當年在他監督下，先後提出了「米粉及貢丸湯」、「三十元文宣品」等明確免責事項，並召集檢察長會議提出了「賄選犯行例舉」以供各政黨及候選人參考，並明確將「代繳黨費」、「提供交通工具」等行為納入了賄選行為規範。

民國九十六年他黨（民進黨）的一場黨內總統初選中，有兩位民眾分別一位因提供交通工具及另一位提供五百元元費用，分別遭到了高雄地檢署起訴及高雄地院一審判決三年兩個月。

此判決震撼國內各政黨，並大幅改變了國內選舉生態，各政黨紛紛使用「全民調」來取代「黨員投票」，以免政黨眾候選人等在初選階段就一不小心遭受到司法追訴，重創政黨及候選人形象。

目前黨內選舉因人才濟濟，初選競爭激烈，未來選戰看似將重心放在黨員投票。法務部為端正選風，歷年均提供高額賄選獎金並希望民眾勇於檢舉，相信本次亦不例外。

本人憂心，若比重越是將黨內競爭的輸贏的關鍵倒向黨員投票的結果，在不清楚法律規範的投票黨員同志及黨內各地樁腳，可能會誤以為此選舉雷同於黨職選舉而勿觸重法，造成本黨形象的重創及同志們不可抹滅的遺憾。

因此，國樑在此提出誠摯的呼籲，希望本黨決策核心在制定總統及立委初選規則時，務必要以本黨的形象及黨員的萬全為依歸，切不可在初選時即讓忠貞黨員們誤觸選罷法。

在未來制定規則的過程中，如有需要，國樑也願意協助召集法律學界及實務界人士，針對於公職政黨初選的規範及法律分析，提出更明確的建言，以供候選人們參考。

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