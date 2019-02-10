華航談判觸礁 何煖軒曾保證：在我任內華航不會再罷工！

2019-02-10 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工今（10）日邁入第3天，何煖軒於2016年空姐罷工時臨危受命擔任華航董事長，迅速承諾工會7項訴求，但此次面對機師罷工卻態度強硬，又被空服員工會指控當時7項承諾有4項跳票，可說是一次面臨華航內部的「新仇舊恨」。而何煖軒過去還曾保證「在我任內華航不會再罷工」，令人不勝唏噓。

何煖軒於2017年8月曾表示，自己與工會關係不錯，華航工會包括桃勤、台勤、華膳、華夏、華儲、華潔、機師工會組成的聯合會還請他吃飯，而這是從未有的事情，何煖軒還自信表示：「在我任內，華航不會再罷工」。

至於為何有自信工會不會再罷工，何煖軒表示，只要讓華航各個事業部門獲利，員工分紅增加，在勞資雙贏的情況下工會就不會罷工。因此華航會積極跨足毛利較高的維修事業、電商事業，以提高華航獲利。

然而，華航再次傳出罷工事件，雙方談判後在疲勞航班爭議上未獲共識，今早罷工機師人數甚至增加，目前已經超過500人。令人憂心的是，春節連假即將結束，交通部稱要有「長期抗戰準備」，也要華航提應變罷工計畫。華航勞資爭議引起的罷工風暴恐將進一步影響社會，恐怕不再是信口承諾即可解決。

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