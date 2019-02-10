王金平北市發紅包 喊朝野和諧、藍綠「真和氣」

2019-02-10 10:09

〔記者郭安家／台北報導〕今天大年初六，有意角逐總統大位的國民黨立委王金平到雙北3座宮廟發紅包，上午8點半先北投關渡宮參拜媽祖婆，現場排隊民眾鼓掌、喊「總統好」。王致詞時，則提及他的春聯「人和則生、家和則旺、國和則興」，指台灣要團結，期待朝野和諧、藍綠「真和氣」共同處理國家事情，有和就有團結。

王金平提及媽祖婆一直教導要和，和則生財、萬事順利；美國總統川普、我們總統蔡英文也喊國家要和、團結。他期待國家朝野和諧，藍綠「真和氣」共同處理國家事情，這樣國家就可興旺，如果沒有和，就團結不來，有和、團結，自然力量會非常大，國家安全、社會安定，經濟發展可以一步步達成，希望大家共同努力。

王金平昨至大甲鎮瀾宮，與前總統馬英九一前一後到場，王不見王。無獨有偶，馬2月7日初三也到關渡宮參拜，馬今下午1點則至北市台灣省城隍廟。稍早媒體詢問王金平和馬雙北尬場？王受訪連說3次「沒有」，他很早安排好行程。

談到自己新書「橋：走近王金平」在誠品人文科學排行榜第1名，贏第2名的馬英九新書「八年執政回憶錄」；王也四兩撥千金說，不知道大家喜歡看什麼書，但謝謝大家關心、捧場。

由於王金平昨在鎮瀾宮被問及參選2020總統的因緣到了嗎？王說，「應該快了！不出1個月吧！」媒體今再及民眾希望王選總統，時間是否再提前？王回說，「不用啦！既定日期都已經私底下決定好；我講過不出1個月。」他尊重國民黨中央時程安排，也記得3年前是5月才開始登記、6月才初選，當時他就在母親節那個晚上決定不選。

談到民眾喊「選總統」是否信心大增？王金平說，有信心才要來參選，沒有信心，應該讓別人就好，他努力以赴，而信心歸信心，努力還是要努力，還要得到大家支持，才有可能成真。被問及自己的決定是否會受台北市長柯文哲影響？王說，沒有考慮到那麼多，一切都是讓情勢自然發展，當然要有因應之道。

媒體也追問「如果你當總統，怎麼處理華航罷工？」王金平回應，假設問題不便答覆。他說，當然一切要以消費者權益為重，雙方應好好協商，都能夠彼此尊重、顧及對方立場，雙方沒有辦法談好時候，政府公權力也應該要適度介入，讓事情早日平息。

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