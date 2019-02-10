何煖軒解決空姐罷工？ 空服員工會：7承諾4跳票

2019-02-10 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工今（10）日邁入第3天，對比2016年空姐罷工時快速讓步止血，此次華航董事長何煖軒態度強硬，從被簇擁的「霸氣老總」淪為被工會砲轟要求下台。而空服員職業工會更盤點何煖軒過去承諾，指7項訴求有4項跳票，直批他「出爾反爾」、「不適合當董事長」

綜合媒體報導，2016年華航空服員罷工被譽為「史上顏值最高」的街頭運動，當時何煖軒臨危受命，霸氣承諾7大訴求解除危機，一句「回到原點，在松山報到，沒有問題，照辦」，讓他還曾被捧為「霸氣老總」。如今面對機師罷工態度大變，面對媒體詢問原因，何煖軒僅表示：「這事情的結構不同」。

據《蘋果》報導，空服員職業工會盤點何煖軒當時的承諾，至今卻有2項跳票、2項實施後反悔違約。如外站津貼應從每小時2美元提高至5美元，非工會會員不得享有，雖然華航依約實行，但違反禁搭便車條款，讓非會員也一併提高。此外，給予工會代表、理事及監事會務公假一項也完全跳票。

另外華航還有2項訴求實施後反悔毀約，如要求空服員簽署《勞基法》第84條之1責任制條款、更改會員現行報到處及工時計算方式；而其他3項訴求如休假天數、雙向考評、假日工資等項目，華航雖有履行承諾，但工會認為依然打了折扣。桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱就批評何煖軒「不適合當董事長」、「他常出爾反爾」。

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