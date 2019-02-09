民進黨創黨秘書長黃爾璇逝世 享壽82歲

2019-02-09 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨創黨第一任秘書長黃爾璇在今（9）日上午逝世，享壽82歲。

台灣獨立建國聯盟主席陳重光今晚在臉書發文，表示黃爾璇已於今日上午11時45分去世。陳重光表示，黃爾璇從戒嚴時期開始就從事台灣獨立建國運動，「是我們的理論老師，亦是勇敢的、穩重的運動者」。

黃爾璇出生於1936年3月5日，為國立政治大學政治研究所政治學博士，後擔任東吳大學政治系專任副教授。戒嚴時期，他也是少數公開發表政治民主改革言論的學者之一。黃爾璇於1986年12月民主進步黨成立時擔任建黨秘書長且連任兩屆，他致力於民進黨黨章、黨綱的草擬及整合，並負責民進黨初期的組織運作。

1992年黃爾璇出任民進黨不分區立法委員，並於1995年、1998年獲得連任，2001年黨內初選連任失利，黃爾璇擔任立法委員期間，曾經擔任行政院陸委會諮詢委員、銓敘部人事制度研究改進委員會委員與行政院政府改造諮詢委員會委員。其後，擔任過總統府人權諮詢委員會委員及台灣聯通科技董事長，他也是台灣獨立建國聯盟《共和國雜誌》發行人。

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