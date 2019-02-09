徐永明：修訂「罷工預告期」 立院新會期第一步

2019-02-09 19:49

〔記者李欣芳／台北報導〕華航機師在農曆春節期間突襲發動罷工，有關勞工罷工的預告期是否應入法？引發討論，民進黨立院黨團總召柯建銘今天（9日）今天說，立法院新會期15日開議後，社會高度關注預告罷工期、虐童、酒駕等修法案擬列新會期重要的優先法案，開議後將召開行政立法協調會報討論後定案。時代力量立委徐永明今天也說，修訂罷工預告期的討論可以是立法院新會期的第一步。

徐永明在臉書指出，罷工不會只有皆輸，建立制度降低消費者「不便」，行政部門責無旁貸。

徐永明說，華航勞資協商破裂所引發的機師罷工，讓不少航班延遲取消，打亂旅客行程安排，修法訂定「罷工預告期」的聲浪湧現。其實不少國家都有「罷工預告期」的規定，前兩年去英國倫敦時遇到地鐵罷工觀察到，除了要提早預告罷工之外，倫敦市長更要負起責任，刊登廣告提醒民眾，包括罷工影響時段、班次以及車站，將相關訊息都交代清楚，盡量降低消費者的不便，在勞資爭議中維護民眾的權益。

他說，工會也不用擔憂有「罷工預告期」，就會降低與資方談判的籌碼。畢竟公司是勞資雙方共有，資方若無法理性思考提升勞動條件的必要性，導致罷工不斷、服務品質降低，甚至伴隨罷工，所揭露的機師過勞、飛安疑慮，消費者最後對該公司信譽大打折扣，華航董事長還敢硬幹下去嗎？

徐永明強調，台灣民眾能理解勞資爭議下所產生的「不便」，只是遊戲規則未來可以更加明確化，修訂「罷工預告期」的討論可以是立法院新會期的第一步。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/