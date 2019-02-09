媽祖今年幾歲？馬英九台中發福卡出考題 民眾這樣妙答…

2019-02-09 19:06

〔記者陳建志／台中報導〕前總統馬英九今天到台中豐原慈興宮、大甲鎮瀾宮發放福卡，吸引不少人排隊領取。馬英九除了祝福大家新年快樂，也祈求全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮，現場還問大家「知道媽祖今年幾歲嗎？」只見民眾紛紛拿出手機查詢，許多人卻都沒答對，馬英九最後公布，媽祖是西元960年出生，今年已經1059歲，趁機讓大家認識媽祖的歷史。

馬英九今天展開全國走春行程，一大早在前總統府秘書長廖了以、立委江啟臣、台中市議員張瀞分等人陪同下，到豐原慈興宮參拜媽祖；傍晚5點多再度到大甲鎮瀾宮，在鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等人陪伴下參拜大甲媽，現場發放新春福卡，吸引許多人排隊領取，民眾也祝他新年快樂。

馬英九說，媽祖信仰不僅在台灣，包括中國東南多省以及海外許多國家都有媽祖信仰，全球媽祖信徒超過1億5000萬人，今天一口氣走訪台灣多間媽祖廟。他祝福大家新年快樂，也希望媽祖保佑台灣風調雨順、國泰民安，中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮，並祝大家大賺錢、賺大錢、錢大賺。

馬英九在慈興宮還當場問大家，知道媽祖今年幾歲嗎？民眾紛紛拿起手機查詢，有人腦筋急轉彎妙答：「比去年多1歲」，引來大家莞爾一笑。

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