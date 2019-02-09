高鐵博愛座都年輕人？ 前立委喊「教育失敗」遭網友罵翻

2019-02-09 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，高鐵車位一位難求。對此，前立委林國慶在臉書PO文表示，高鐵大客滿，明明還有老人站著，博愛座上都卻都被年輕人占滿；對此他感嘆「台灣教育失敗」，還說「真想賞一巴掌」，不過貼文一出後，臉書卻遭到網友灌爆。

林國慶昨（8）日在臉書發文，他表示「台灣的教育真的很失敗，高鐵大客滿，博愛座都是年輕人在坐，老年人卻站著，我看不慣説了幾句還頂嘴，真想賞他一巴掌！」結果這番言論卻引來網友怒火，灌爆他的粉絲，截至今晚，林國慶的臉書已湧入800多則留言。

在林國慶臉書下方，有網友力挺表示「真的，我也常常有這樣的心情！」「頭給他八下去」、「年輕人真不懂得敬老尊賢」、「學校現在已經都沒在教生活與倫理、公民與道德了」、「真是破少年！卡呸」。

不過有更多網友怒罵「不要倚老賣老好嗎？搶不到或不想搶就去買對號座」、「上面的同溫層真的厚到很可怕，原來台灣老人都是用巴掌來換座位的」、「乖乖訂對號票活該膩」？「沒本事站，幹嘛不買坐票」、「奇文共賞」、「中老年自助餐」、「只會用道德綁架，讓坐是美德不是應該的好嗎」？

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