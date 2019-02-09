國民黨總統初選時程 朱立倫：拖越久越不利

2019-02-09 16:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨內表態參選2020總統大位的前新北市長朱立倫，今天到新北市靈鷲山聖山寺祈福參拜時，對於國民黨推出總統人選時程問題，朱立倫表示，目標是2020年大選，不是黨內初選，但國民黨應該越快越好，拖得越久對在野黨是相對不利的。

最近總統選舉因韓國瑜說黨內有「相公」了，引起大家很好奇，究竟誰相公了，朱立倫日前也在臉書粉絲專頁PO上學打麻將影片，自稱是新手上陣，不過他不謹胡牌且還自摸。

朱立倫上午受訪說，麻將是年節非常好的家庭聚會娛樂，他過去不會打麻將，最近聽到一些打麻將有趣的事，就想試試看，因春節運氣比較好，居然胡牌還自摸，覺得滿有趣的，只是動作有點慢，他特別強調，沒有人相公，只有他胡牌，大家開心就好。

至於韓國瑜出國度假被罵翻，前總統馬英九曾說「總統真不是人幹的」，朱立倫今天被問到此事時表示，從政就是要耐操耐罵，非常辛苦，韓市長過年期間和家人出國，是非常合理，他覺得也應該讓他休息一下，繼續為未來一年繼續衝。

他認為，要建立完整制度，對每位首長，讓大家該休息的時候休息，該努力的時候努力，每位首長都能全心全力的為民服務。

朱立倫今天到新北市貢寮區靈鷲山聖山寺祈福參拜，開山師父心道法師陪同禮佛，牽佛手祈願，禮拜的是成功、圓滿、平安金佛。心道法師也期勉朱立倫：要把大家當成是我，我就是大家，用無我的心，隨時和民眾在一起，才能接地氣，而面對各種意見，務必「保持風範、隨時接納」。

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