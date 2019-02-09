韓國瑜忘了？高雄燈會今晚開幕 網友：說好的寶可夢呢

2019-02-09 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜剛上任時，市府團隊曾表示已與寶可夢公司初步洽談，最快在2月高雄燈會期間就能舉辦寶可夢活動；不過，今晚（9日）就是高雄金銀河燈會開幕的日子，卻看不到有相關活動宣傳。對此，有粉絲專業就打趣表示，「今晚究竟要『抓寶』還是『抓包』呢」？

根據《三立新聞》報導，高市府團隊曾在韓國瑜剛上任時說，最快在2月高雄燈會期間就能舉辦寶可夢活動，觀光局長潘恆旭當時受訪時也說，「選後日本寶可夢總公司有來找我們談活動」，如果順利燈會期間就會結合寶可夢活動。不過，隨著高雄燈會開幕將近，似乎不見任何有關寶可夢活動的宣傳與消息。

對此，臉書粉絲專頁「高雄歹過日」今天也說，「今天就是金銀河燈會開幕，到底是抓寶還是抓包呢？！讓我們繼續看下去」，隨後也引起網友熱烈討論；有網友說，「會不會過兩天寶可夢公司又出來說沒有派人跟高雄市接洽過」、「韓導：『寶可夢不是說抓就能抓』」、「高雄不意外」。

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