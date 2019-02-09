美國軍售價格太高... 傳國軍將自行組裝「悍馬車」

2019-02-09 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕國軍原本規劃向美國購買344輛「聯合輕型戰術輪車」（Joint Light Tactical Vehicle），取代老舊的悍馬車（Humvee），但根據媒體報導，國軍評估此案價格太高，現已轉為自製生產。

綜合媒體報導，有相關人士透露，陸軍原本規劃向美國採購聯合輕型戰術輪車，美方隨即完成相關簡報，去年完成344輛報價，不過國防部認為單價太高，決定改為「國車國造」，初步規劃由國防部軍備局209廠製作車體，而武器設備則由中科院製作，火力配置規劃是M230LF鏈砲，同於阿帕契攻擊直升機的30鏈砲，預計2024年完成戰術測評。

分析認為，美方對台灣做法有抱怨，是否會影響後續軍售案及影響層面，仍有待觀察。不過，該人士認為，如果此次聯合輕型戰術輪車可在台灣生產、製造，只要沒有弊案產生，對台灣產業及國軍都是好事。

針對此消息，陸軍目前不願評論，陸軍司令部則表示，陸軍各項武器裝備建案，係依軍事戰略構想，納入國防部5年兵力整建計畫。

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