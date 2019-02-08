薛瑞福重申對台軍售 立委：遏止中共在印太地區過度擴張

2019-02-08 21:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國防部亞太助理部長薛瑞福在一場智庫活動中提到，美國也看到了中國的對台野心，美國會持續執行「台灣關係法」，對台軍售。對此，民進黨立委王定宇表示，美國不斷重申這個訊息，就是要遏止中共在印太地區過度擴張和對台灣的侵略行為；民進黨立委趙天麟認為，這是美方強硬回應中方片面改變台海現狀。

智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）7日舉行「中國擴張的戰略野心」，薛瑞福（Randall Schriver）還特別提到前國防部長馬提斯當時說法指出，這並非美國的選擇，而是中國自身作為，讓美國必須改變心態與戰略。他還提到包括中國試圖輸出國營企業主導的商業模式，如果中國模式能成功，區域及世界局勢將大不相同，因此美國必須持續在區域投射自身的實力。

王定宇分析，薛瑞福在農曆年前就曾在日本媒體專訪中釋出類似訊息，他當時提到，「中國的超高音速武器是新威脅」、「台灣人民應該對自己的未來有發言權」，兩次發言則都有提到對台關係法，以及美國應該根據該法為台灣提供安全協助，這些都是要遏止中共在印太地區過度擴張。

王定宇也認為，美國國防部門比較不會做一些陳腔濫調的發言，通常都會是態度的展現和一種訊號，情報和國安單位應該要注意，美國政府不斷釋出這樣的訊息，是否是看到危機？

此外，除了台灣關係法之外，王定宇也認為，美國總統川普在去年簽署「2019財政年度國防授權法」以及「台灣旅行法」，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，並且包括推動與台灣進行實戰訓練及軍演的機會，今年很快就會看到成果。

趙天麟表示，今年是台灣關係法立法40周年，過去這些年，美國有挺台和棄台兩派意見拉鋸，不過從國防授權法、台灣旅行法到去年底川普簽署的「亞洲再保證倡議法」（ARIA）都是美國政府用法律來保證台灣安全，棄台論現在並非美國朝野主流意見。

趙天麟認為，薛瑞福的談話是強硬回應中國片面改變台海現狀，另一方面美國則用法律位階來回應中方近年來的文攻武嚇和挑釁行為。

淡江大學戰略研究所助理教授黃介正表示，薛瑞福的談話點出台灣關係法為何可以持續40年，就是因為可收緊也可放寬，當中國大陸武力增強、台海軍力失衡時，美國政府就可以加強對台軍售，對台支持也會比較強。

黃介正分析，近年美國的來友台立法較多，反應兩個事實，第一、美國認同台灣民主發展，表達對台灣支持力道；第二個層面則是美國對於中國大陸的迅速崛起產生高度警覺，希望可以加強跟台灣跟其他盟國的關係，共同面對中國大陸的軍事和經濟崛起。

政大國關中心研究員嚴震生表示，薛瑞福長期友台，有這樣的發言不讓人意外，美國現在的反中情緒高，無論是白宮、參眾兩院都有這樣的狀況，連過去較偏中國的美國國務院現在都變的中立。

嚴震生說，美國長期對中國在南海的作為很不滿，也不認為中國大陸是亞太地區status quo（現狀）的力量，台灣作為第一島鏈國家，有其戰略高度。大陸軍機、軍艦繞台不斷，台灣若有多點國防預算，有反制能力，對中國能有一定嚇阻作用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/