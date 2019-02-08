特戰英雄這樣培訓的 「惡人谷」訓練揭秘

2019-02-08 18:27

〔記者涂鉅旻／台中報導〕我國具備高度都市化的條件，城鎮戰更成未來作戰趨勢。而過去被稱為「惡人谷」的台中谷關麗陽營區，現在仍是我國特戰官兵培訓重鎮，參加特戰城鎮班的官兵，須密集地參與3週應用射擊、強化限制空間作戰等各項演練，除了培養兩眼皆睜開的射擊習慣，也須和團隊成員培養密切默契，藉由機警反應達成任務。

對於谷關麗陽營區「惡人谷」稱號，有軍方官員說，谷關過去的交通不發達，若有國軍官兵表現不佳，卻未達汰除標準者，都會送到谷關集中管理。為了鎮住較難管理的官兵，因此指揮官、幹部「要比這些人還兇」，也讓「惡人谷」的別稱廣為流傳。

不過，麗陽營區至今仍是陸軍特戰指揮部官兵重要培訓地點，尤其在重視城鎮戰的今日更顯重要。該單位現有技能、戰術、山寒、水域、政教5大組別，訓練城鎮戰、近距格鬥、狙擊等戰技，由技能組負責。技能組長陳可遇說，6名特戰官兵為基本編組，也可以12人、24人執行戰鬥任務，藉此靈活配置狙擊手、爆破手。

麗陽營區「限制空間作戰」的訓場，內有4個房間，但將窗戶全部拆除，供教官檢視官兵動作。受訓官兵以6人為基本編組，接獲指令後相互掩護，由破門手撞開大門，隨後輔以「四輪偵搜車」進行偵查，逐個房間細密搜索、殲敵、拯救人質，最後團隊會檢討訓練過程應改進之處。陳可遇說，特戰訓練除講求達成任務，也更重視射擊安全，也盼每名隊員有不同專長。

此外，受訓的特戰官兵也要密集參加「應用射擊」訓練，他們必須依照指令相互掩護進入射擊區，同時熟習前進射擊、障礙物射擊、手步槍轉換、快速換彈匣與掩護射擊5大項目。而和普通官兵不同之處在於，特戰官兵必須兩眼睜開射擊，右眼瞄準的同時，左眼也要時時刻刻觀察戰場環境。

學員陳智勇說，他花了將近一個月才適應雙眼睜開射擊，而城鎮戰講求團隊合作，因此須不斷磨練，產生默契後，才能增加在戰場的信心。

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