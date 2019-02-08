一句話讓柯P驚呆 大胃美女「千千」KO市長

2019-02-08 18:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲過年期間與4名人氣網紅合作拍片，今天大年初四播放最後一集，以大食量聞名的網紅「千千」製作了一個超大「福袋」給柯文哲吃，影片今天下午5點正式上線，兩人也在影片中擦出不少火花，千千甚至以一句話讓柯文哲驚魂未定，直接KO柯文哲。

千千一開始先製作「迎財神福袋佐龍蝦」，裡面裝著各種食材，但柯文哲看到「福袋」時先是傻眼，接著忍不住問千千，是否經費不足龍蝦才放半隻？不過，千千解釋，原本很大隻，但撥完殼才會這樣。

千千過去曾是護理師，因為擁有驚人的食量，讓她開始開直播拍攝吃美食影片，後來一夕爆紅。柯文哲好奇千千過去在哪擔任護理師，便好奇詢問，沒想到千千說是台大，這讓柯文哲相當驚訝，還問，「妳有沒有被我虐待過？」千千回說，剛好那時候去台大的時候，柯文哲已經走了。

柯文哲第一口選花椰菜，接著開始一口一口吃完，千千好奇市長評語，柯P笑說：「我有在吃就是誇獎了啦～」千千也好奇柯文哲過年會去哪玩，柯文哲介紹台北市有30個宮廟，春節會去宮廟拜拜走動。

柯文哲好奇詢問，千千不是號稱「大胃王」，但吃飯怎麼這麼慢，千千解釋，她比較是可以吃多也可以吃少的那種人；柯文哲脫口而出：「很像駱駝」千千此時接著說：「可是我沒有……（比胸部，指雙峰）」，讓柯文哲立刻咳嗽加搖頭，驚魂未定，千千一句話將柯文哲KO。

千千問柯P，以前過年期間在台大值班有什麼懷念的事？柯文哲爆料，過去會故意和妻子陳佩琪排同一天值班，這樣就不用到外面約會，在醫院約會，這樣很省時間。此外，千千好奇過去柯文哲都包給孩子多少錢，沒想到柯文哲沒包紅包給小孩，只包給父母親，因為爸媽都會包給自己的小孩，所以他都沒包。

柯文哲問千千，為何要當網紅？千千笑說，這樣比較賺錢。柯P好奇這樣能撐多久，要不要再回台大醫院？但千千說，其實很久沒在醫院工作，還是會害怕，柯文哲說則，「和我一樣，我們同病相憐。」還說當初開票時，還很擔心之後要去哪裡找工作。

千千最後請出學姊黃瀞瑩幫忙試吃，學姊馬上說很好吃，讓千千相當感動。千千最後也展現自己的食量，一個人把剩下的「福袋」全部吃完，由於柯文哲先行離去，千千只好還利用剪接技術和柯文哲合唱，達成「新年成就」！

影片連結

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