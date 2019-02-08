旗津爆人潮、安平遊客降？ 議員：不要唱衰別縣市

2019-02-08 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今於臉書表示，有報導指出高雄旗津因韓流過年人潮爆增，但台南安平老街遊客減少，他感嘆，「造神OK，但不要唱衰別人」。

王浩宇在文中指出，根據統計，台南安平億載金城、安平樹屋、安平古堡、安平開台天后宮的遊客人次，大年初一為9.5萬人次，較去年同期7.9萬人次，約成長了19%，增幅相當可觀。

王浩宇提到，鹽水的台南月津港燈節，「也吸引比去年更多的人潮湧入，攤商業績也很旺」，並無遊客減少情形。他直言，「造神當然OK，但實在不應該用唱衰、抹黑其他縣市來達成目的」。

除了安平四處古蹟景點，根據南市府觀旅局統計，全市景區遊客人數，大年初一遊客約175萬人次，比去年的167萬，增加4.7%左右。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/