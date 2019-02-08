美議員聯名邀小英訪華府 學者酸：柯心中「警察」如何反應？

2019-02-08 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕長期挺台的美國參議員克魯茲（Ted Cruz）近日表示，支持總統蔡英文訪問華府、並向國會發表演說，美國多位參議員更聯名致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），要求邀請蔡總統在「不久的將來」訪問華府並發表演說。對此，師大政研所教授范世平表示，不知中國會如何反應。

5名共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、柯寧（John Cornyn）與克魯茲（Ted Cruz），聯名致函民主黨籍眾議院議長裴洛西，要求邀請蔡總統在「不久的將來」訪問華府，並對國會兩院聯席會議發表演說。

對此，范世平表示，柯文哲1月18日批評蔡總統的親美立場，比喻就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，強盜說只有看到錢沒有看到警察。，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。

范世平說，柯文哲似乎認為，中國是維持正義的世界警察，而該說法引發譁然，也造成柯文哲的支持度下滑；「如今這個銀行要邀請強盜去演講了，5位美國參議員在2月7日聯名致函聯邦眾議院議長裴洛西，希望她邀請蔡英文在『不久的將來』訪問華府，且在國會演講」。

范世平對此酸說，「呵呵，不知道柯文哲心目中的這位警察要如何反應？」

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