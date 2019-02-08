薩爾瓦多回心轉意？傳37歲新總統要重審對中外交關係

2019-02-08 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多在當地時間3日舉行總統大選，現年37歲的前首都市長布格磊（Nayib Bukele）打破該國近30年來兩黨壟斷政壇的局面，成為薩國新任總統，並傳出布格磊將重新評估與中國的外交關係。

綜合媒體報導，薩爾瓦多總統大選，首都聖薩爾瓦多前市長布格磊獲得歷史性的勝利，其在左右兩大黨的夾殺中脫穎而出，成功當選為新任薩爾瓦多總統，布格磊將於今年6月就職，而去年8月21日，薩爾瓦多前政府轉向與中國建交，結束與我國長達77年的邦誼，現傳出布格磊有意重新評估與中國的外交關係。

據傳當時中國以1.5億美元（約台幣46.4億）金援薩國來與我斷交，不過布格磊曾在競選期間質疑和中國建交之後的效益；現布格磊團隊成員透露，新政府上任後，將徹底調查前朝與中國建交的原因，「我們沒被徵詢意見，他們也沒有說明與中國建交的原因，現在我們必須展開調查」。

布格磊團隊成員強調，「關於中國、兩岸關係的問題，我們必須加以研究，以保持平衡，什麼是對國家最有利，而非對政黨最有利，如（前朝）所作的」。

針對薩爾瓦多選後政局轉變，我外交部表示，已注意到布格磊陣營相關發言，正持續關注中。

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