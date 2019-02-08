高雄關帝廟發紅包 吳敦義：不會打麻將也不知什麼是「相公」

2019-02-08 15:23

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨主席吳敦義今到高雄關帝廟參拜並發送紅包，對於何時表態參選總統？他表示適當的時機就會決定。至於朱立倫在臉書貼出學打麻將影片，吳敦義說，他沒意見，10幾年前曾經在立法院時期學過2、3天麻將，但沒有學會，就不打了，也不知道什麼是「相公」。

國民黨3個「太陽」馬英九、吳敦義、王金平今日到高雄參拜宮廟「尬場」，吳敦義一天連跑了7間宮廟，今上午到高雄關帝廟發送紅包。

對於國民黨總統初選問題時，吳敦義說政府已決定把總統、副總統、立委選舉合併同一天舉行，依往例是在元月中旬選個假日投票，過去國民黨不管在野或執政，都在4月啟動登記手續，5、6月中常會通過，並經全國黨代表通過，就是依民調占70%，黨員投票占30%進行黨內初選。這可以去查的「101年有關總統與立委的選舉規定，就是這樣」。

至於朱立倫拍影片學打麻將一事，吳敦義說他沒有意見，10幾年前當立委時曾經學過2、3天麻將，但沒學會，就不打了，後來擔任縣長、市長、行政院長、副總統等公職都不能打麻將，所以就沒有打麻將，也不知道什麼是「相公」。

談到華航罷工，吳敦義說，政府的行政規定不盡如人意，令人覺得不公平，因此才會罷工。政府與員工的觀念、作法有落差，但事情已經發生了，要盡快處理，不然會讓國人在進出國門的交通上的困擾，外賓也會覺得，中華民國的國家航空公司為何罷工？

他指出，華航罷工將損傷國家形象，也會降低華航的信用、服務評價，令人遺憾。希望蔡英文政府重視，尤其行政院長蘇貞昌過去有相當能幹表現，能盡速解決華航罷工的問題。

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