美議員挺小英訪華府 國民黨卻出聲警告…網怒轟：扯後腿

2019-02-08 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕長期挺台、「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）提案人之一的美國參議員克魯茲（Ted Cruz）近日表示，支持且鼓勵美國邀請總統蔡英文到美國國會訪問與演說。但國民黨發言人洪孟楷卻質疑，此舉是蔡政府在選舉年為連任利益而「刻意操作美中關係」。不過，洪孟楷的說法遭許多網友砲轟是在「扯後腿」。

克魯茲近日在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）一場研討會上發表談話，他表示，已致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），敦促她邀請蔡英文到華府訪問，並到國會發表演說。

克魯茲也強調，過去他曾在蔡英文過境德州時與她會面，沒想到中國竟在事前要求他不要與蔡英文會晤，但這種方式對他沒用的，「我高興想見誰就見誰，中國無權指揮。」

據《蘋果日報》報導，對此，洪孟楷說，美國是我方在國際上的重要夥伴，能夠相互往來絕對是正面肯定，但也呼籲蔡英文政府，「千萬別在選舉年為自己連任利益而刻意操作美中關係，否則只會犧牲掉台灣人民的利益。」

臉書「打馬悍將粉絲團」則轉貼相關新聞批評，「美國要幫助台灣，國民黨竟出來講這種話，國民黨在外交上，處處扯台灣後腿，有這種政黨，真的是台灣人的悲哀」。

其他網友也留言砲轟，「國民黨不是專扯後腿嗎？」、「國民黨閉嘴。算什麼。老奸臣。滾回你嚮往的中國」、「國民黨呀！你不是在野黨，你根本是反判黨，背骨黨」、「到底拿中國多大好處！根本是中共在台辦事處的言論」、「說明國民黨怕了吧！好事啊！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/