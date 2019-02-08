美參議員挺小英訪華府 學者：「美台氣氛」對台灣很有利

2019-02-08 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕長期挺台、「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）提案人之一的美國參議員克魯茲（Ted Cruz），近日在華府智庫一場研討會表示，支持且鼓勵美國邀請總統蔡英文到美國國會訪問與演說。對此，政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範分析，這反映出美國國會挺台氣氛，「對台灣是很有利」。

華府智庫「美國企業研究所」（AEI）近日邀請克魯茲出席一場探究「美國國會在外交政策上所扮演的角色為何」的研討會上發表談話。克魯茲表示，他已致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），敦促她邀請蔡英文到華府訪問，並到國會發表演說；他也強調，過去他曾在蔡英文過境德州時與她會面，沒想到中國竟在事前要求他不要與蔡英文會晤，但這種方式對他沒用的，「我高興想見誰就見誰，中國無權指揮。」

據《蘋果日報》報導，對此，丁樹範表示，此舉可看出美國整體反中情緒高漲，而克魯茲的致函則反映美國國會挺台氣氛，這對台灣當然非常有利。丁樹範說，但蔡總統能否成行，也還有許多考量的地方，因為出發到成行之間仍有變數，尤其是考量美國的行政部門，「決定權仍在總統川普手上」。

至於台美中三方關係，丁樹範分析，未來幾年政府如何把內部問題解決才是最重要的，尤其是蔡總統多次提到要振興經濟，因此把經濟搞好更重要，不然中國對台磁吸效應會加大，那這就麻煩了。

「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）提案人之一、美國參議員克魯茲在華府智庫「美國企業研究所」（AEI）的一場研討會上，主動提及台灣是美國最好的盟友。（彭博）

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