就為小英紅包！她清晨5點出門走5公里到白沙屯拱天宮

2019-02-08 13:35

［記者鄭名翔／苗栗報導］大年初四，蔡英文總統拜廟發紅包馬不停蹄，今早11點20分抵達苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖，上香祈福祝禱後，隨即在廟埕發放紅包，71歲彭姓阿嬤清晨6點就來排隊，順利拿到總統「頭香」；小英總統掛著笑容發送紅包，賀年吉祥話也掛嘴邊，民眾拿到開心喊加油，現場熱鬧。

白沙屯拱天宮媽祖廟為苗栗重要信仰中心，年節時湧入許多參拜人潮，車位一位難求，而許多民眾更衝著總統紅包，一大早就來排隊，離總統表定抵達時間前一個小時，排隊人潮就蜿蜒廟前道路延伸逾一公里。

蔡英文抵達後，由苗栗縣長徐耀昌率縣府一級主管於廟前迎接，兩旁民眾、信徒擠得水洩不通，更有熱情民眾高喊總統加油。蔡英文在徐耀昌、立委羅致政及拱天宮主委洪文華陪同下入廟參拜媽祖，隨後就到廟埕發送紅包。

現場準備上千個紅包，蔡英文笑容可掬，新年快樂賀詞掛嘴邊，親切一一分送紅包，遇到可愛的小朋友更彎下腰摸摸頭、遞紅包，聽到長輩、幼童的賀年、打氣時更是笑開懷。

排首位的彭阿嬤說，為了親手拿到總統紅包，清晨5點就出門，公車尚未發車，她徒步走約5公里路程，6點不到就在廟前排隊等候，順利搶頭香；也有從海外回台過年的76歲陳姓阿伯，胸口別著小英加油徽章，今早也來拿紅包分享喜氣，並向總統當面拜年。

但現場記者提問到今天沸沸揚揚的華航工會機師罷工事件，蔡英文則未做回應，持續向民眾拜年後快步離去。

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