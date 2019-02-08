雅思考試報名被改「中國台灣」 英議員聯名要求改回

2019-02-08 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕英國雅思（IELTS）考試中心去年10月擅改我國稱謂，國籍欄從「台灣」（Taiwan），改為「中國台灣」（Taiwan, China），引發外交部不滿，痛批中國粗暴干預民間商業行為以及營運的蠻橫做法，台英國會小組主席伊凡斯（Nigel Evans）等40餘名英國國會議員聯名發函，呼籲雅思立即改回台灣。

據《中央社》報導，台英國會小組網站日前刊登主席伊凡斯（Nigel Evans）、羅根（Lord Rogan）及44名國會議員聯名發給雅思官方單位、非營利組織英國文化協會（British Council）的信件，表達雅思將「台灣」改為「中國台灣」的關切之意。

信中指出，雅思決定令人感到「驚訝」，他們認為這個稱謂不但錯誤，也會造成誤導，因為台灣不是中國政府的一部分，況且英國外交部副部長也曾公開指出，英國政府向來以「台灣」來稱呼台灣，雅思行為顯然與英國政府長期以來的政策相反。信中說：「雖然你們做出這個決定的原因仍然是謎，但這既不是事實，也和英國官方立場不一致。」這項改變引發混亂及台灣民眾的抗議，許多應試的台灣學生與專業人士認為權利和國籍被犧牲。

信中也提到，對於台灣學生與專業人士而言，參加雅思考試是前往英國的第一步，雅思不能犧牲他們的權利和國籍，若能將名稱改回，也有助台英的教育交流。

雅思測驗被國外許多院校認可，包含美國哥倫比亞大學新聞學院、英國牛津大學、愛丁堡大學、劍橋大學等，許多大英國協成員國也使用雅思作為移民英語合格的證明，如：澳洲、紐西蘭，雅思一如日前外航改名事件重演，各界認為是中國又一打壓台灣手段。

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