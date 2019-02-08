談學打麻將 朱立倫：沒人相公，只是我很幸運地胡牌！

2019-02-08 11:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大年初四，前新北市長朱立倫今天一早南下新竹縣，來到峨眉鄉採桶柑；針對他在自己臉書貼出打麻將影片，對照先前韓國瑜形容國民黨角逐2020年總統大位的4個「太陽」一說，朱受訪時表示，麻將是過年時的一項娛樂，強調「都沒有人相公，只是我很幸運地胡牌！」

朱立倫今早9點許，在前新竹縣長邱鏡淳、峨眉鄉地方人士的陪同下，來到峨眉鄉中盛村朱家果園。在園主朱祖緯家族的指導解說下，朱嚐試持剪刀採桶柑，操作搬運桶柑的小牛車，並將採下的桶柑倒進分選機。

高雄市長韓國瑜在去年底就職時，形容國民黨角逐2020年總統大位的4個「太陽」，好比「4人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」。表態參選總統的朱立倫，昨天在臉書貼出學打麻將的影片，他受訪時說，第一次學打麻將，運氣還不好，很高興初學還能夠胡牌，「還好沒相公，大家也都沒相公」，就是希望過年時，大家當作一個娛樂。面對被詢問誰相公？朱回應「都沒有人相公，只是我很幸運的胡牌！」

朱立倫說，眾所周知，新竹桶柑很有名，過年時大家都希望吃橘子，代表大吉大利。今天來採的是朱家的橘子園，朱立倫又來採橘子，很有意義，代表豬（諸）事大吉，也希望大家能夠支持台灣在地的優質農產品，像是今日所採的桶柑又甜又新鮮，漂亮且營養又高。

朱立倫說，大年初四，是出遊的好日子，今天來到新竹縣峨眉鄉採桶柑，拜訪建成餅行、峨嵋茶行，接著到北埔慈天宮祈福參拜，下午還要走訪金漢柿餅教育農園，這些都是很好的春遊農村體驗行程，希望大家珍惜農民所生產的農產品，年輕人返鄉接棒，延續在地農業。

峨眉鄉農會表示，峨眉桶柑實際面積約800公頃，每公頃約產1萬5000公斤，年產量占全台約10分之1，全台最大宗。

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