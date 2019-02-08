小英總統首度赴大甲鎮瀾宮發紅包 人潮爆棚

2019-02-08 11:47

〔記者張軒哲／台中報導〕今日大年初四，台中市上午天氣晴朗，總統蔡英文10點抵達中部大廟大甲鎮瀾宮參拜並發放小紅包，這是小英總統上任後，首度至鎮瀾宮發放新春紅包，排隊領取小紅包的隊伍一早就在鎮瀾商圈蔓延，排隊人數逾千人，領紅包民眾紛紛祝福總統新年快樂，場面熱鬧。

蔡英文上午約9點50分抵達大甲，在鎮瀾宮正副董事長顏清標與鄭銘坤陪同下，先入廟參拜媽祖，隨後發放紅包，當蔡英文參拜結束後，有一名中年男子在旁高喊「向總統拜年、向董事長拜年、經管會失職」一度欲趨前遞交陳情書，旋即被國安人員架走，據了解，該名男子疑似投資失利，盼總統能作主。

蔡英文於廟埕發送紅包，她笑容可掬，祝賀民眾「新年快樂」。現場準備1000多個紅包發放，蔡英文從10點10多分發放至10點40多分，立法院副院長蔡其昌有在旁發放幸福小紅包，隊伍中有兩名輪椅族，在家人陪同下，領取小紅包，總統也彎腰關切祝福。

蔡英文離去時，大批民眾圍聚廣場，熱情握手，祝福小英總統新年快樂，高喊總統加油，蔡英文也熱情與民眾握手，展現親和力。

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