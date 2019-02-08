柯文哲選總統？他點出六道關卡

2019-02-08 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的媽媽何瑞英昨天受訪時回應兒子選總統一事，認為這事情應看全民的意見，對此，國民黨前立委孫大千提出，柯文哲若參戰總統大選，將面臨六大關卡。

自從柯文哲透露有組黨念頭後，外界紛紛猜測柯文哲將參戰2020年的總統大選，昨天下午柯媽到陽明山姜太公廟發放發財金，被媒體問到柯文哲是否參選總統，柯媽回應，這問題應交由全民決定。

不過在此之前柯文哲需要面臨重重關卡，孫大千在其臉書粉絲專頁提出六道關卡，首先，柯文哲的民調能否像選台北市長時，依然壓倒性高於屆時的國民黨總統候選人？其次，柯文哲能否從「政黨的批判者」成功轉變為「政黨的領導者」且受到無色選民認同？第三，柯文哲的黨派能不能擁有重量級人物，不只是閒雜人等來湊數？第四，柯文哲的黨派在年底的立委選戰中，推出的人馬能否遍及各選區？第五，「執政團隊」的治國能力是否能讓民眾信服？最後，柯文哲能不能繼續和高雄市長韓國瑜保持情誼，讓韓國瑜在柯文哲選總統時，不站在對立面？

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