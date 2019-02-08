2020預熱？國民黨3個「太陽」高雄「尬場」

2019-02-08 10:25

〔記者方志賢／高雄報導〕國民黨的3個「太陽」，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前立法院院長王金平今都到高雄拜神祈福「尬場」，馬英九今早到左營新莊天后宮發送福卡，對於是否再投入2020年總統大選？馬英九僅笑說「謝謝」。

今天是大年初四，馬英九狂掃高雄市5間宮廟發福卡，吳敦義也在高雄市拜神祈福一天跑了7間宮廟，王金平晚間則到鳳山開漳聖王廟參拜，國民黨3個「太陽」同日參拜宮廟「尬場」累積人氣及實力。

馬英九今早由立委黃昭順等人陪同先到左營新莊天后宮發送福卡，現場有上百名支持者排隊領福卡，場面熱烈，對於華航機師工會今凌晨發動機師罷工行動，馬英九希望華航與工會盡快協商，以旅客權益為重，盡快解決紛爭。

另外媒體詢問馬英九從台北到高雄發福卡，人氣不墬，是否考慮2020年再投入總統大選？馬英九僅笑說「謝謝」。

馬英九致詞說，大年初四就到他海軍服役時曾住過1年10個月的左營，他在現場也問民眾馬祖是哪裡人？哪個朝代人？及馬祖今年幾歲？民眾分別答說湄洲、北宋，至於馬祖幾歲？現場民眾答不出來，馬英九最後解答是1059歲。

馬英九希望民眾信仰宗教，也應有歷史、文化深度，知道自己參拜的神明為何變成神？有何值得大家尊敬的地方？

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