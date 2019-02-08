鎮瀾宮初四抽國運籤 標題「田英飛入蜘蛛網」

2019-02-08 07:24

〔記者張軒哲／台中報導〕大年初四，台中市大甲鎮瀾宮依慣例在早子時（國曆7日深夜11時至12時）迎神日抽出豬年的4支「四季籤」最受關注的人口籤即俗稱「國運籤」，由於前三年國運籤皆抽到中籤，盼今年籤運能更好，今年標題是「田英飛入蜘蛛網」，內容為「陽世作事未知同，雲遮月色正矇矓，心中意欲前途去，只恐前途未運通」，廟方解讀為「中籤」。

中部大廟鎮瀾宮前三年國運籤皆抽到中籤，今年抽到辛亥籤「田英飛入蜘蛛網」廟方解讀中籤，深夜誦經團先誦經，隨後由鎮瀾宮董事長顏清標與副董事長鄭銘坤率全體董監事，虔誠向媽祖擲筊後，抽出豬年「國運籤」。首先是預測今年歲運的「人口」，標題為「田英飛入蜘蛛網」。

多年受邀擔任鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支籤是中籤，今年是活水經濟年，高低起伏速度快，各業界要發揮智慧整合。

至於台灣冬季今年暖冬，農業較無災情，鎮瀾宮豬年「雨水」、「早冬」、「允冬」分別為中下籤、上籤跟上籤。由於雨水籤擲筊次數較多，最後仍抽到中下籤，顏清標說，大甲媽祖是雨水媽祖，農民免驚啦，媽祖會帶來雨水。

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