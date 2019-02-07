作家神解韓國瑜「指腹為婚」說：抵觸兩岸一家親

2019-02-07 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時，形容台灣與中國的關係是「指腹為婚」，引發論戰。作家顏擇雅從另類角度分析韓國瑜說法，提到中國共產黨上台不久便廢除包括指腹婚在內的封建婚姻傳統，隨即引發離婚潮，諷刺韓國瑜是不是暗指「兩岸就算勉強統一，終究要離婚？」

顏擇雅在臉書上寫道，中共最自傲的成就之一，就是在1950年制定「婚姻法」，掃除封件婚姻傳統。依據法律，只要其中一方主張當初結婚非出於自由意志便可離婚，「指腹為婚」的婚約也無效，造成50年代中期一波離婚潮。

顏擇雅說，她不知道韓國瑜「指腹為婚」的說法是腦袋太封建，還是「別有居心」，暗指兩岸就算勉強統一，終究要離婚？認為韓的引申含意不就是「主張兩岸終須統一的都是中共認定需要思想改造的封建遺毒？」

顏擇雅補充，韓的說法也抵觸了北京「兩岸一家親」的口號，因為不是一家人才可以結婚，婚後才變成一家人，因此，說兩岸是指腹為婚，代表目前不是一家人。

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