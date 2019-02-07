批柯被柯媽酸 王世堅：欣然接受但柯對不起柯媽

2019-02-07 18:54

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員王世堅和台北市長柯文哲近日隔空互嗆，王世堅更將柯比喻為惡靈，呼籲「惡靈惡靈放過2020」，柯媽何瑞英受訪被問到此事，直呼上天都有再看，王世堅則回應，柯媽是長輩，怎麼批評他都欣然接受，但認為柯文哲對不起柯媽，有任何事應自己出來面對，而不是讓媽媽出來幫忙說話、辯護。

柯媽今下午前往陽明山姜太公廟發放發財金，她受訪被問到王世堅近日不斷罵柯的看法？柯媽說：「我是和兒子講，我們每天講好話，他（指王）過年剛開始就罵人，上天會不會懲罰他（指王）我不知道，但我想天都有在看啦！」

王世堅受訪表示，這次新年會和柯文哲開戰，是對方先開始，柯在影片說「說王世堅果飲，喝了會烙賽」，媒體問回應，自己才回的，是柯先開戰，自己是被動回應，柯媽不清楚其實是柯先開啟的，不過柯媽的指教，他都欣然接受。

王世堅強調，他都是批評柯文哲公務的部分，柯挾著首都市長的光環和資源，無心市政，把首都資源用來搭他的政治舞台、藉此參選總統大位，柯市長要搞清楚，選民選他當市長，而非當皇帝，本來就應該接受議員和市民的監督批評。

至於柯媽被問到柯文哲選總統一事，回答「交給全民決定」，王世堅認為，柯媽代替柯文哲說要選總統，根本就是柯文哲讓柯媽去試水溫、投石問路，自己要選就說，好漢做事好漢當，不要將媽媽推到第一線，這樣的心態很殘酷。

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