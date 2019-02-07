小英福袋颳旋風 立委媽埔里排隊2小時

2019-02-07 18:35

〔記者劉濱銓／南投報導〕蔡英文總統大年初三走春發福袋，今一路從屏東北上到南投，下午4點在埔里的恆吉宮媽祖廟發放，吸引近2000人前來排隊，民眾簇擁爭睹小英總統，瘋狂程度有如追星，就連民進黨不分區立委蔡培慧的母親，也跟著排隊人潮領取福袋，蔡培慧說，今天的人潮超乎預期，媽媽為了一睹總統風采，排2小時拿福袋也甘願。

蔡總統下午抵達恆吉宮，先參香祈福，再到廟前廣場發福袋，現場湧入2000人，蔡總統發福袋的手沒停過，遇到幼童或是年長民眾，還會一一寒暄，大展親民作風，只是福袋僅1500個，不到1小時就發光光，足見小英福袋魅力驚人。

一路陪在蔡總統身邊發放福袋的立委蔡培慧說，今天準備福袋有1500個，但排隊人潮超乎預期，就連自己的媽媽也來共襄盛舉，雖然排了2個小時才拿到，但最重要的是能親睹小英風采，真的非常開心。

蔡總統離場前，再度掀起現場高潮，民眾拿著手機爭相簇擁拍照，有如瘋狂追星族，蔡總統也與民眾握手互動，場面相當熱鬧。

蔡總統今日埔里福袋發放行程，南投民進黨的黨公職人員也都合體現身，除了不分區立委蔡培慧、林靜儀，新科埔里鎮長廖志城，前、現任魚池鄉長陳錦倫、劉啟帆，以及民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠也都到場陪同。

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