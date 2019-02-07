領到小英總統紅包 男子手竟伸向衣內掏東西…立被架走

2019-02-07 16:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是大年初三，總統蔡英文下午到鹿港鎮天后宮發放新春福袋紅包，小英總統人未到，現場已大排長龍，人龍從天后宮後殿一路排到廣場之外，在小英抵達之前，有1男子於群眾現場大聲咆哮，隨即被國安人員架離，緊接在小英發紅包時，又有1男子違反領紅包「不拍照、不握手」規定，拿到紅包竟作勢掏東西，這個疑似要拿陳情書的動作，被眼尖的國安人員當場發現，人隨即被架離現場，虛驚一場。

今天下午2點，蔡英文抵達鹿港天后宮，人還沒有到，排隊等領紅包的人群已經大排長龍，有人排了3、4個小時都不嫌苦，還不乏從外縣市一早就塞車趕來，小英人一到了現場，現場「總統好」、「總統加油」不絕於耳，民眾簇擁蔡英文步入天后宮大殿，沿路不時有人搶著要與蔡英文握手。

現場人山人海，國安人員和現場維持秩序的警力不敢掉以輕心高度戒備，就在蔡英文尚未抵達現場，國安人員要確認總統致詞、上香和發放紅包的動線時，突然先後有男子，在天后宮前殿、後殿大聲叫囂、怒罵，咆哮內容被現場吵雜的聲音掩蓋，國安人員含便衣警察在內，見狀不妙，擔心民眾鬧場，以迅雷不及掩耳之速，馬上把男子架離天后宮，避免事態擴大。

約下午2點半左右，蔡英文在天后宮後殿發放紅包時，發到一半，突然又有名頭戴白色、身穿格子上衣的男子，也排隊領紅包，不過，就在他從蔡英文手裡領到紅包，不料，一拿到紅包，竟然作勢疑似掏東西的動作，疑似要從衣服裡拿出藏在裡面的文件，當面向小英總統陳情，而此一作勢掏東西的動作，讓國安人員上緊發條，迅速就把這名男子從人群裡架離現場，未讓男子再與小英總統有互動的機會。

小英總統準備了2000個新春紅包，她約發了1200個，又趕往南投縣下個行程，剩下800個由民進黨彰化縣黨部主委邱建富幫忙發送。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/