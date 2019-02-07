幫農漁民找通路 謝龍介17日邀韓國瑜煎魚肚

2019-02-07 16:12

［記者劉婉君／台南報導］台南市議員謝龍介參選台南市立委補選，過年期間走春行程滿檔，他說，為了幫農漁民找通路，17日下午將邀高雄市長韓國瑜到台南煎虱目魚肚。

對於媒體詢問選情，謝龍介表示，新春期間每天與大家見面很感動，這樣的過年方式也很歡樂，很少談選情，而是談怎麼幫農漁民行銷。

謝龍介指出，農漁民都關心過年後農漁產品馬上就要採收，是否會像去年一樣沒有通路，他則承諾一定會幫農漁民找通路，所以17日下午2時，要請韓國瑜到遠東科技大學煎虱目魚肚及煮魯肉飯，讓大家看到嘉南平原的蓬萊米做成的魯肉飯這麼香、這麼甜。

謝龍介今天陪同前總統馬英九到善化慶安宮參拜，不論是接受民眾送上的冬瓜檸檬還是白玉蘿蔔，他都可以用流利的台語介紹產品，他說，如果有機會，馬英九能夠幫忙殺魚，有機會他會安排馬英九幫農漁民代言。

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