柯文哲選2020總統？ 柯媽鬆口表示...

2019-02-07 15:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲的媽媽何瑞英、爸爸柯承發今天下午2時前往陽明山姜太公廟發放發財金，在發放前柯媽受訪被問到柯文哲選總統一事，她則表示，交給全民決定。至於去年柯媽曾說總統蔡英文再度選總統的話，她會支持小英，柯媽今受訪則強調：「我是說大家不要相欠。」

柯媽、柯爸下午前往陽明山姜太公廟發放發財金，先在廟裡祭拜才開始發放。對於祈求什麼，柯媽說，希望台北市能夠順順利利，沒有任何災害，讓台北市民有很好的生活，大家平安快樂、開開心心。

外界關注柯文哲是否參選2020年總統大選，柯媽表示，柯文哲沒有和他講到這件事，「我是他媽媽，他也沒講。」有媒體詢問，很多人說柯文哲會選總統，是否會支持兒子？柯媽說，這都是大家說的，不是柯自己說的，且也不是他自己說要選就可以選。

媒體追問柯媽，是否贊成柯選總統？柯媽則賣關子說，也沒說贊成，但也沒說不贊成，就看全民的意思，這不是自己說了算，如果大家都這樣說，有需要他做，那他就要認真做。媒體詢問，目前民調都顯示柯文哲位居第一，柯媽表示，不要理民調。

命理老師詹惟中昨受訪說柯文哲選總統將面臨不少挑戰，柯媽低調回應，讓老百姓決定就好，這個不是他們決定的。

此外，有人說總統若是「柯韓配」，將會很有機會，柯媽說，不知道，她哪知道這個，就像是台北市政府的事情她也不敢問柯文哲。

媒體問，先前柯媽不是說韓國瑜出來選的話，只做一任似乎不太好？柯媽說，選舉才剛結束，大家就在說選舉的事，這樣工作都不要做了，現在最重要的事就是做好工作，將台北市政做好，剛選完就要再選，這樣不太好。

去年5月柯媽曾說，若民進黨自提名台北市長人選，雙方就互不相欠，若民進黨不提名，柯文哲就一生欠總統蔡英文。然而，去年10月柯媽受訪被問到，有日本媒體報導柯文哲選總統，聲勢將會比蔡好，柯媽則說，若蔡英文選總統，她一定支持。

但今天有媒體問到，先前柯媽說支持蔡英文選2020總統，但她回答：「不是，我是說大家不要相欠，我是這樣講。」

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