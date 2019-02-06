路邊大媽摸頭交代「多跟韓國瑜學習」 王浩宇：快崩潰了

2019-02-06 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇今天中午除了和家人聚餐之外，下午還到新竹縣的九芎湖觀光區遊玩，不過他卻爆料，路邊一名阿姨見到他後，不但緊抓他的手，還「摸了他的頭」，要他「好好跟韓國瑜學習」，讓平時不滿韓國瑜許多政見的王浩宇聽了直呼，「真的快崩潰了」。

王浩宇今（6）日在臉書上發文說，路邊有一名阿姨見到他後，認出他是桃園市議員，便趕緊抓著他的手對他說，「你要好好跟韓國瑜學習」，語畢還順道摸了摸王浩宇的頭，讓王浩宇直言「真的快崩潰了」。

王浩宇表示，過去這段時間裡，中壢民眾最常跟他說的一句話就是「你要跟韓國瑜學習」，讓他感到非常無奈，「我都不知道要怎樣形容我的痛苦，又不能翻白眼」。

對此網友們也紛紛留言，「阿姨是怕你太辛苦，要你出國度假啦！」、「頭被摸到了，被詛咒了我看，這幾天檢查看看掉髮的狀況」、「你就大喊中壢發大財他們應該就很開心了」、「母湯哦！」、「學他抄襲嗎XD」、「可以請中壢民眾南漂」。

事實上王浩宇在1月時才在中壢區的莒光公園，被一名大概70歲的阿嬤嗆「下賤、無恥、我愛韓國瑜」，當時他就曾感嘆道，「中壢就是這麼blue的地方」。

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