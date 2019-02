旁聽國情咨文演說 李凈瑜：美關切台灣人人權

2019-02-06 18:48

〔記者楊淳卉/台北報導〕台灣人權工作者李明哲妻子李凈瑜獲聯邦眾議員史密斯(Chris Smith)邀請,於美東時間5日晚間出席美國總統川普國情咨文演說。李凈瑜會後發表聲明,除了感謝美國總統及美國政府、國會,也感謝台灣政府從李明哲受難以來的關切與贊助,「這種溫暖讓我在異國寒冷的春節裡倍增力量和信心。台灣人民有個自己的國家是絕對珍貴的!」

李明哲2017年遭中國秘捕,並以「顛覆國家政權罪」判刑5年。李凈瑜於美東時間3日再度抵達華府,尋求國際奧援。

李凈瑜聲明表示,她非常感謝能受邀參加美國總統川普先生的國情咨文演說。美國政府基於台灣關係法第二條第三款:「玆此重申維護及促進所有台灣人民的人權是美國的目標。」關切台灣人人權,關切李明哲的處境,她在此向美國總統、美國政府、美國國會以及美國人民,表達由衷的感謝。

李凈瑜表示,她不只是一個丈夫被中國囚禁的台灣妻子,她也是一個多年來備受中國威脅以武力征服的台灣人之一。就在今夜,被安排坐在距離美國第一夫人僅僅數人之隔時,這種感覺格外強烈。

李凈瑜說,川普總統在國情咨文中不斷的介紹各種為生命奮戰不懈不為黨派,而是為國家求勝的典範,To save our civilization from tyranny讓世界文明免於暴政的美國人,並一一介紹他們見證他們,令人感動。他提到美國價值,是生而自由,保持自由(Born free and staying free),他把整個國家存在的核心意義定位在在讓人民有這樣的信念。這讓她特別的感傷,生而自由並不容易,保持自由更是艱難。這是一個偉大的國家才能給人民這樣的承諾,也是一個偉大國家存在的價值與意義。

李凈瑜並感謝史密斯議員的邀請與援助協會傅希秋牧師、台灣關懷中國人權理事長楊憲宏的協助。她並表示,她也必須趁此機會對台灣政府從李明哲受難以來的關切與贊助表示謝忱。這種溫暖讓她在異國寒冷的春節裡倍增力量和信心。台灣人民有個自己的國家是絕對珍貴的!

