過年對台發布威嚇影片 美專家點破中國宣傳戰心機...

2019-02-06 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕中共對台文攻武嚇始終不斷，近年更屢屢透過社群媒體加強宣傳力道。中國解放軍空降兵官方微信近日發布一首名為「我的戰鷹繞著寶島飛」的歌曲，我國防部隨即飛彈操演短片回敬。這樣的現象引起外媒注意，有軍事專家分析，中國積極宣揚軍力的目的，除了耀武揚威外，還試圖說服台灣沒有人會前來援助。

中國解放軍空降兵官方微信近日發布一首新歌「我的戰鷹繞著寶島飛」，除MV內出現多個台灣地景，還將台灣諸多地名納入歌詞內，威嚇氣息濃厚。對此，國防部稍早發布一支短片，強調「Freedom isn't free（自由並非無代價）」，更秀出包括雄三超音速反艦飛彈、雄二反艦飛彈、基隆艦可發射標二飛彈的Mk26飛彈發射架等操演情形，宣示捍衛國土決心。

《CNN》報導，前美太平洋司令部聯合情報中心行動主任舒斯特（Carl Schuster）分析，中國不斷加強宣傳力道，主要目標不僅是台灣人，還包括中國國內與國際社會大眾，「中國試圖說服外界自己的軍事實力無人能敵，膽敢挑戰者只有失敗一途，以及沒有人會對台灣伸出援手，甚至是美國。」

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