蔡英文台南發紅包 排隊人潮綿延300公尺

2019-02-06 18:07

〔記者萬于甄／台南報導〕新春大年初二，總統蔡英文今在雲嘉南高等地走春發紅包，今下午來到台南西港慶安宮參拜，吸引大批民眾排隊領取總統紅包，沾沾新年喜氣；蔡英文致詞時說，新的一年一定會更加打拚，讓國家社會和經濟更好，同時也希望執政團隊能更接近人民，讓大家對施政更有感。

蔡英文今從雲林、嘉義一路南下發放紅包福袋，今下午3點半來到台南西港慶安宮走春，並發放約5000個新春紅包福袋，吸引大批民眾在廟門前等待，排隊領總統紅包的人潮更一路從廟埕排到馬路上，人龍綿延至少2、300公尺，相當壯觀。

蔡英文致詞時先和民眾說聲「新年恭喜、新年快樂」，她表示，今年從初一到初四要在全台18間宮廟為國家祈福，保佑國家平安，也一定會更加打拚，讓國家社會和經濟更好，未來希望執政團隊能更貼近人民，展現施政的效率、決心及執行力，讓大家感受到有感的執政。

今年總統新春紅包以一元復始的日出搭配山景，封面則是福氣滿滿的金豬圖樣，蔡英文約發放45分鐘後，隨即趕往高雄繼續走春參拜行程，而許多民眾領到總統紅包都相當興奮，也相信今年會好運一整年。

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