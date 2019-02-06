中央帶頭加薪！月薪低於3萬臨時、派遣、約僱人員調薪

2019-02-06 17:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院今天表示，為解決國內低薪問題，行政院核定「公部門主動解決低薪方案」，為月薪低於新台幣3萬元的中央各機關臨時及派遣人員、中央及地方各機關的約僱人員調薪，估計超過8000人受惠。

地方政府臨時及派遣人員 未納入強制規範

行政院指出，該方案適用對象包括中央各機關（含公立學校、公立醫療機構）臨時及派遣人員，及中央及地方各機關（含公立學校、公立醫療機構）約僱人員。至於地方政府的臨時及派遣人員，考量因涉及各地方財政負擔，因此不納入強制規範，但地方政府可自行決定是否以其自主預算比照中央做法。

溯自今年1月1日 估計8241人受惠

行政院指出，臨時及派遣人員的調薪內容，由中央各機關先將所有「平均每月總薪資」低於3萬元者，直接增加「每月經常性薪資」1100元（含配合基本工資調整部分；又配合基本工資調整未足1100元者，補至1100元止），調整後以「每月總薪資」3萬元為上限，估計受惠8241人。

行政院表示，此方案溯自今年1月1日，盼帶動企業加薪，並提升民間整體薪資。

另外，行政院表示，中央各主管機關如依所獲分配經費額度執行上述方案後仍有剩餘經費，則應審酌同類人員實際工作內容及整體薪資結構後，就行政院人事行政總處選定業務類別的臨時及派遣人員薪資，擇優再做合理調增。所需經費約1億8172萬4000元，由行政院人事行政總處統籌編列的「婚喪生育、子女教育及低薪配套補助」科目項下支應。

行政院表示，約僱人員的調薪，中央及地方政府機關依規定進用約僱人員以1等僱用者（每月總薪資2萬4750元），應全面調整改僱為2等（每月總薪資2萬6654元），並應配合調整工作內容；又以2等僱用者如符合3等所需具備的高級中等學校畢業條件，各機關得配合工作內容重新檢視及調整，將其改僱為3等（每月總薪資30863元）。估計全國有1等約僱180人、2等260人，最多約440人受惠，所需經費約1724萬元，由各機關年度相關預算科目項下調整支應。

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