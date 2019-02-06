洪慈庸挺9月肚回后里娘家 一家「5口」喜發紅包

2019-02-06 16:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕立法委員洪慈庸懷孕已近9個月，今日初二回娘家，她與先生前中市新聞局長卓冠廷回到后里，共同與洪爸爸、洪媽媽一起發紅包，而且準備666個小紅包送吉祥，一家「5口」共同感謝鄉親支持。

洪慈庸表示，一般人大多是初一到宮廟拜拜，但后里是她從小生長的地方，今天便依習俗回娘家，特別規劃來到鎮安宮，與老公、洪爸洪媽一起向神明祈求鄉民平安順利，也希望父母健康，祈禱寶寶順利平安出生，並親自發送小豬紅包，希望分送吉祥祝福鄉親平安順利。

由於再過一個月就到預產期，洪慈庸表示，心情相當期待、開心，希望孩子平安健康。

她指出，很多年輕人害怕養下一代，她希望大家一起來為人口努力，她很高興自己能為國家人口問題付出努力，但她與大部分年輕人一樣擔憂，因為孩子不僅要是生還要養，是未來即將面臨的問題，所以她會在中央繼續努力，讓年輕爸媽在未來小朋友的養育及教育方面有更優質的環境。

針對孩子出生的相關準備，洪慈庸受訪時回應，第一胎跟大家一樣「看書養」，前陣子休會有惡補了一些育兒書籍，了解需要預先準備的東西，以及剛出生寶寶的需要，孩子出生後會請託洪媽媽幫忙帶小孩，她也開玩笑地說會將書轉送給洪媽媽研究。

至於未來規劃動向，卓冠廷則說，會優先陪伴太太，台北有些工作機會，還是想等小孩出生，把握跟家人相處的時光。

洪爸爸受訪時表示，等了6、70年好不容易等到「做阿公」，相當期待未來孫子的加入。

洪媽媽也開心地說，之後會幫忙慈庸和冠廷帶孩子，希望兩人可以生兩個，生男生、生女生都很棒。

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