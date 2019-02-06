答題贏得「跟HowHow坐摩天輪券」 柯P：以為我們住高雄？

2019-02-06 16:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲春節與網紅Youtuber大合體，今天大年初二與Youtuber HowHow、「學姊」黃瀞瑩來一場台北市腦力大亂鬥。柯文哲在面對15題的挑戰拿下28分最高分數，其中也不斷自誇自己聰明，並說自己都用邏輯跟直覺答對題目，最後拿到一張「跟HowHow坐摩天輪券」，黃瀞瑩則是拿到「HowHow幫你按摩券」，讓柯吐槽，「你以為我們住在高雄喔，愛情摩天輪」、「欸，你這樣性騷擾」。

今年農曆春節，台北市長柯文哲與4組Youtuber合作拍攝賀年影片，除夕與眼球中央電視台舉辦春節聯歡晚會、初一與老天鵝娛樂一起做年菜、初二與HowHow進行「台北市腦力大亂鬥」、初四則與千千進食中一起合作。

台北市腦力大亂鬥只要分數贏過HowHow就可以抽新春大禮包。柯文哲在第一題「台北市有幾個行政區」就把答案大聲唸出來，讓3人都拿下第一題。而後來柯文哲在南港車站的車站代碼、哪一個捷運站沒有日文導覽時用邏輯推理出答案。而面對哪些國家沒跟台北締結姊妹市、七月半小巨蛋演唱會的第一首曲子等題目則是直接猜對。

他也在答題過程中不斷自誇自己很聰明，當遇到自己不知道答案的題目，則反過來嫌棄題目出得不好；若大家都答對，則指題目沒有鑑別度。

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