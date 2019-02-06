糗！金銀河燈會看板出包 潘恆旭反嗆：你罷免我啊

2019-02-06 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄金銀河燈會近日頻頻惹議，其設計的蓮花燈和夜市牌坊陸續曝光後，不僅遭許多網友砲轟「醜爆了」、「像是在辦大型喪禮」，今日更有網友爆料，愛河畔的宣傳看板連最基本中英文都出錯、有盜圖嫌疑。對此，高雄市觀光局長潘恆旭卻說，「不需要為了這種小事情吹毛求疵」，甚至更反嗆網友，若不滿他的美學素質，「你罷免我啊，四年後」。

一名網友在PPT上發文指出，高雄燈會的宣傳看板上的中、英文各種出包，不僅元宵節的英文「lantern festival」變成「 lantern fesvital」、「己亥年」誤打成「巳亥年」，甚至表圖和底圖也疑似盜用他人的作品照片來合成，引來大量網友批評，有網友就在潘恆旭臉書上留言狠酸，潘恆旭的美學是被「死當」了。

對此，潘恆旭不僅認為，看板出錯「不是什麼太嚴重的問題」，不需要為了「這種小事情吹毛求疵」，更在臉書上反擊羞辱他的網友，「你罷免我啊，四年後」。潘恆旭表示，「在我的臉書，如果您出言不遜，我也不會客氣的。」

許多網友為此感到氣憤紛紛留言，「不愧是韓導愛將」、「好大的官威啊」、「高雄美學你敢嘴」、「做錯事乖乖承認就好，還硬拗回嗆」、「聖人難尋啦」、「這種出包真的很丟臉」，不過也有網友認為，網友部分的言論已經涉及人身攻擊了，局長回嗆也是剛好而已。

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