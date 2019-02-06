柯韓搭擋選總統？柯媽媽：第一次當市長就想幹嘛

2019-02-06 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期有意組黨，在多個總統大選支持度民調中也拔下頭籌，更有人要柯文哲與高雄市長韓國瑜「柯韓配」。然而對此柯文哲的媽媽何瑞英卻潑冷水，稱自己不會講贊成，因為能當總統是天意，要靠眾人支持才有機會，而對於柯韓配有什麼看法，何瑞英反問韓國瑜第一次當市長「就想要出來做什麼」？

據《壹電視》報導，何瑞英接受媒體採訪，表示自己在選前有去拜城隍爺，擲筊問柯文哲參選好不好，城隍爺表示肯定，於是自己又問了柯文哲會不會當選，但城隍爺卻連續給了3個沒有明確回應的笑杯，「我就問如果會幫助他、會當選的話，就給我一個杯」、「結果真的要給他幫助，所以他還沒當選我就知道他會當選」、「我們新竹的城隍爺很準」。

而對於外界拱柯文哲參選總統，何瑞英則表示聽到媒體一直在講他要選總統，自己聽了非常生氣，選舉才剛結束現在又馬上在講選舉，「那是不是不用工作，整天講選舉就好了，整個社會都亂了」、「我沒講贊成，我跟你說這是天意，要選總統不是我們想選就會上，需要眾人支持我們才有機會」。

至於對於柯韓配有什麼想法，何瑞英直言「想太多」，「韓國瑜第一次當市長，就想要幹嘛？就想要出來做什麼？」、「不要這樣啦」。

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