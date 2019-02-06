「辣台妹挺台灣豬」 這隻粉紅豬吸引小英送福袋

〔記者王善嬿／新港報導〕蔡英文總統今天上午11點15分到嘉義縣新港鄉奉天宮上香祈福，並發放福袋，24歲暱稱「艾咪」的女大學畢業生，在約攝氏30度氣溫下，裝扮成粉紅豬高舉自製的「辣台妹挺台灣豬，非洲豬瘟退散」標語，讓蔡英文眼睛一亮、上前贈送艾咪福袋，讓小英迷的「艾咪」樂不可支。
艾咪說，從高中就是蔡英文粉絲，今年中國非洲豬瘟疫情嚴重，因親戚養豬，認同蔡英文政府嚴懲防疫，為了支持才來奉天宮舉標語力挺。
奉天宮慶祝開台媽祖建廟400年，製作「馨護台灣」紀念牌，今天由董事長何達煌拿給蔡英文簽名，何達煌表示，馨護台灣代表幸福台灣，祈求國運昌隆、平安。
蔡英文今由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘、吳玉琴等人先到廟裡上香祈福，隨後在廟門口發放1500份總統府及縣府福袋，等候總統紅包的民眾排成長長人龍，小英發放約45分鐘離開、趕往嘉義文財殿發放福袋。
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小英粉絲裝扮成粉紅豬高舉標語，十分吸睛，左為嘉義縣農會總幹事黃貞瑜。（記者王善嬿攝）
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蔡英文總統今到嘉義縣新港鄉奉天宮上香祈福。（記者王善嬿攝）
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新港奉天宮製作「馨護台灣」紀念牌，蔡英文（右）總統簽名後，董事長何達煌（左）拿起給信眾觀賞。（記者王善嬿攝）
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