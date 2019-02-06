侯友宜九份發新春紅包 籲私人停車場別哄抬價格

2019-02-06 15:09

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天到瑞芳火車站、九份老街查看交通輸運情形，沿途並發送新春紅包，受到遊客熱情迎接，拿出手機搶著與侯合照留念，人氣很旺，侯友宜說，春節期間九份滿滿都是人，今天來就是要了解交通順暢程度，及旅客安全有沒有做到盡善盡美，希望全世界旅客來九份，都能開開心心的遊玩、平平安安的回家。

侯友宜上午11點抵達瑞芳火車站並發放10元新春紅包，遇到不少要轉乘公車、計程車到九份的韓國、馬來西亞、重慶、越南遊客，他們聽到是市長來發紅包，也趕緊上前跟著人群領紅包，體驗台灣過年氣氛，過程喜氣熱鬧。

侯友宜說，瑞芳擁有水湳洞、九份、金瓜石、黃金博物館等觀光旅遊景點，今天來看交通狀況，遊客往返有沒有被塞到，他在高速公路上感覺還是有點塞車，交通狀況還可以加強。

侯友宜接著到計程車排班區，關心計程車業者生意，業者說，假日一天可以跑到4、5趟，春節期間漲40元，但因為現在有很多旅客都改搭Uber，生意受到影響，英文、日語溝通上還算順暢。

侯友宜說，會協助司機解決困難，最近九份有私人停車場1小時收費200元，遇到一些小糾紛，造成大家對九份有不好的印象，他呼籲私人停車場業者，要訂一個清楚且大家可以接受的收費標準及方式，尤其重點日子不能有哄抬價格的情況。

他強調，春節期間很多人到九份旅遊，呼籲旅客多搭乘大眾運輸，抵達目的地時遵守當地交警指揮，最近有開放大型停車場，讓大客車接駁，希望大家多利用大客車接駁車輛上九份，才不會造成交通壅塞，開開心心的出門，平平安安的回家，一同分享春節的快樂與喜悅。

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